THE BOSS è un bambino al cine di San Marino c'è la DREAMWORKS animata

Weekend cinematografico sammarinese all'insegna dell'animazione d'autore americana per grandi e piccini arriva, grazie a SAN MARINO CINEMA, il film BABY BOSS gran successo Dreamworks

Intanto i titoli come al solito sono sempre troppo creativi nelle traduzioni libere italiana. Gli americani prendendo dal famoso libro illustrato per bambini lo chiamano THE BOSS BABY da noi invece è BABY BOSS semplificato... e con un altro significato.

La storia è un'avventura domestica di un PICCOLO CAPOCCIA detto “il boss” in missione segreta capace di tutto sempre ai danni del fratellone un po' scemo (Tim). La sceneggiatura è fatta di bimbi (animated) non di giocattoli (in coda al video ve ne diamo un saggio!). Sentimenti confusi e didattica divertente fanno parte del gioco avventuroso tra le mura di casa. Negli States piace a tutti ed è pieno di doppi sensi... anche per adulti, un po' smaccati, nella versione inglese (anzi yenkee).

Da vedere sera e pomeriggio a San Marino insieme a fratelli, fratellini e cugini, “per vedere l'effetto che fa...”.

fz