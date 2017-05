Andreas Kipar torna dopo 20 anni a San Marino per l'associazione Emma Rossi

L'architetto paesaggista ha tenuto una "lectio magistralis" su "Il Paesaggio come moderatore di sviluppo". Presente la Reggenza e il Segretario al Territorio

Per ricordare la figura di Emma Rossi, protagonista per tanti anni della politica sammarinese e della lotta per i diritti delle donne, l'associazione che porta il suo nome ha organizzato, alla sala Montelupo di Domagnano, la “lectio magistralis” dell'architetto paesaggista Andreas Kipar. Un ritorno in Repubblica a 20 anni di distanza da quando Emma Rossi – all'epoca Segretario al Territorio – lo volle come consulente. All'evento sono intervenuti i Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio ed anche il Segretario al Territorio Augusto Michelotti. Kipar ha tenuto una lezione sul "Paesaggio come moderatore di uno sviluppo sostenibile".