I Mercatini di Primavera in centro storico a San Marino

Secondo appuntamento con i Mercatini di Primavera che, nonostante il maltempo, tornano ad abbellire nel week end il centro storico di San Marino. Una occasione per arricchire una passeggiata con i colori e l’originalità delle creazioni proposte da abili artigiani. A far bella mostra di sé nell’esposizione di via Eugippo sono oggetti realizzati con tecniche diverse, come il mosaico, la ceramica, la stampa su tela, che hanno in comune l’ispirazione alla natura, all’eco sostenibilità e al riciclo. Non solo colori, ma anche profumi: l’aroma della lavanda da coltivazione artigianale è l'assoluta protagonista della graziosa casetta con le tipiche decorazioni in viola.