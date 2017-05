Torna la San Marino Game Convention

19esima edizione per la San Marino Game Convention, diventata un contenitore per gli appassionati e le aziende del settore e che, nelle scorse edizioni, ha richiamato sul Titano circa 300 giocatori al giorno e che si configura ormai come una classica nel panorama delle manifestazioni ludiche. E' organizzata dall'associazione sammarinese giochi storici ed è nata dalla passione per il gioco come strumento di socializzazione. Si radunano appassionati di boardgames e wargames ma è principalmente una occasione rivolta a tutti coloro che amano la simulazione storica e i giochi da tavolo.