Cesenatico, Gnola: “Il Museo della Marineria come luogo dell'azione”

In questo fine settimana Cesenatico è la capitale della memoria marinara del mediterraneo. Ha riunito, infatti, i direttori degli oltre 40 musei del mare operativi in 13 paesi in Europa. Un bilancio finale più che positivo per Davide Gnola direttore del locale museo della marineria, che pone l'accento sull'importanza di un'integrazione con la città e il territorio. Insomma, “Il museo come luogo dell'azione”, usando le parole dello stesso Gnola.