Mediterranea18: l'Albania che cambia raccontata da una giovane artista di Tirana. Intervista a Iva Lulashi

Da Paese in difficoltà a Stato emergente. L’Albania è in continua crescita

1991: migliaia di migranti albanesi sbarcano a Bari. Immagini storiche ancora impresse nella mente. Da allora molto è cambiato. L’Albania, adesso, è uno Stato emergente. E Tirana, la capitale, è uno dei simboli dello sviluppo. Si stima che ci abitino circa 800mila persone, ma il numero è destinato ad aumentare. In un hotel del centro incontriamo Iva Lulashi, 29 anni, artista della Biennale, albanese. A 10 anni è partita dalla sua Tirana per trasferirsi con la famiglia a Pordenone.



Da Tirana

Mauro Torresi

Fabio Barone



Nel servizio, l'artista Iva Lulashi racconta come è cambiato il suo Paese d’origine