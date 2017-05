Eurovision 2017: Valentina Monetta e Jimmie Wilson sul palco di Kiev

Prime prove per il duo che rappresenterà San Marino. Tra i grandi favoriti di quest'anno anche l'Italia con Francesco Gabbani

E' la settimana del 62esimo Eurovision Song Contest, quest'anno ospitato nella capitale ucraina, Kiev. Per San Marino torna la sammarinese Valentina Monetta, questa volta affiancata dallo statunitense Jimmie Wilson.



Da Stoccolma a Kiev, per “celebrare la diversità”, secondo lo slogan prescelto quest'anno. E qualcosa di diverso c'è stato subito: la Russia ha abbandonato la competizione, perché alla sua artista è stato proibito recarsi in Ucraina, per essersi esibita, due anni fa, in Crimea. Non accettando l'alternativa di farla esibire via satellite, la Russia si è ritirata. Si sarebbe esibita nella stessa semifinale di San Marino, l'11 maggio, che dunque si ritrova con un temibile avversario in meno.

Con il brano “Spirit of the night” per la Repubblica torna Valentina Monetta, alla sua quarta partecipazione, per la gioia dei suoi innumerevoli fans internazionali che volevano fortemente rivederla sul palco dello Eurovision. E lei ha deciso di non deluderli, rinnovando il look e presentandosi insieme a Jimmie Wilson, di Detroit, ma residente in Germania, già protagonista del musical “Sisterella” di Michael Jackson e nei panni di Barack Obama nel musical “Hope”.

Il duo sta già provando da giorni sul palco dell'International Exhibition Centre, in attesa della gara vera e propria. Quest'anno c'è grande attesa anche per il Portogallo, la Bulgaria e la solita Svezia, che si presenta con un brano accattivante.

Ma tra i super favoriti quest'anno c'è anche l'Italia, con Francesco Gabbani, e l'immancabile scimmia, fresco di vittoria a Sanremo con la sua “Occidentali's Karma”. Il video di Gabbani è il più visto nella storia dell'Eurovision. Basterà? Il 13 maggio, giorno della finalissima, sapremo.



Francesca Biliotti