Mediterranea18: da Montegiardino a Tirana, in Albania presentato il libro di “A Natural Oasis?”

Dalla ricerca è emerso, tra gli altri risultati, che a San Marino ancora non esiste un network di artisti. Una scena tutta da costruire per un Paese che da anni ha un ruolo chiave alle biennali dei giovani.

“A Natural Oasis?” è una ricerca ma è anche un viaggio in gruppo. Dieci giovani curatori d’arte contemporanea insieme per studiare Paesi diversi. Dal progetto, interamente condotto dagli Istituti Culturali di San Marino, è nato il libro “Let Us Say This Again - Opaquely”, presentato a Tirana durante “Mediterranea18”. Tra i protagonisti, la sammarinese Giulia Gregnanin.

Mauro Torresi

Fabio Barone



Nel servizio, le curatrici d’arte Giulia Gregnanin e Chiara Cartuccia e uno dei coordinatori scientifici, Alessandro Castiglioni, raccontano la ricerca e il viaggio, insieme all’intervista a Rita Canarezza (Istituti Culturali San Marino)