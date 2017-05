Mediterranea18: San Marino rientra da Tirana. Gli accompagnatori: “Ragazzi entusiasti"

Un viaggio, nuove conoscenze, momenti che non si replicano. I giovani che da San Marino hanno portato la loro arte a Mediterranea18 sono tornati a casa. E con loro hanno riportato nuove esperienze da condividere. Ad accompagnare i ragazzi c’erano Rita Canarezza, degli Istituti culturali, e Karen Venturini, docente dell’Università di San Marino, entrambe nel Consiglio direttivo della Biennale per il Titano. Per l’Ateneo, esserci significa stringere nuovi rapporti con istituzioni accademiche estere. Dall’Università è partito anche We Support Bjcem, un progetto che ha coinvolto imprese sammarinesi per fare ricerca, sviluppo e innovazione dentro alla Biennale. Quello tra San Marino e l’associazione che organizza l’evento è un rapporto ormai consolidato.



Mauro Torresi

Fabio Barone





Nel video le interviste a Karen Venturini (docente UniRsm), Roberto Paci Dalò (direttore UsmaRadio) e Dora Bei (presidente Biennale Bjcem)