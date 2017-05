Musica per tutti: open day IMS

La scuola di musica sammarinese apre le porte al futuro

l'istituto Musicale Sammarinese ha aperto le iscrizioni ai corsi di STRUMENTO per il prossimo anno scolastico con due giornate di incontri, esecuzioni e lezioni aperte. Docenti e studenti dell’istituto accoglieranno bambini, ragazzi e famiglie accompagnandoli alla scoperta dei corsi e delle attività anche domani, mattino e pomeriggio, fino alle 19. Le iscrizioni ai corsi di strumento per l’anno scolastico 2017/18 sono aperte fino al 31 Maggio, mentre sarà possibile iscriversi ai corsi di Musicagiocando fino al 30 Settembre. Estesa l'offerta formativa proposta dalla nostra scuola di musica che comprende tutti gli strumenti più importanti. La propedeutica per bambini dai 4 agli 8 anni, invece, andrà avanti con le promozioni fino al 12 maggio con varie esibizioni musicali e saggi didattici. E possibile, inoltre, partecipare al Triennio Accademico di Primo Livello congiuntamente al Conservatorio di Cesena con iscrizioni fino al 31 agosto. Tutte le informazioni utili su www.ims.sm .