Il Castello di Sammezzano venduto a una società di Dubai

"Non c'è dubbio che ciò sia positivo, perché abbiamo vissuto anni di immobilismo". Lo dichiara il sindaco di Reggello, Cristiano Benucci commentando la notizia dell'assegnazione per 15,4 milioni di euro del Castello di Sammezzano alla società di Dubai Helitrope Limited, con l'asta di oggi.

"Se i nuovi proprietari avranno la disponibilità per investire su Sammezzano - continua Benucci - e un progetto serio per il rilancio del castello, questo sarà di vitale importanza, per evitare che il complesso venga compromesso dal degrado e dall'incuria. Il Comune dovrà confrontarsi sul progetto di rilancio".

Negli ultimi due anni il comitato civico 'Save Sammezzano' si è impegnato in un'opera di sensibilizzazione che ha prodotto perfino sette interrogazioni parlamentari, una mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana, e oltre 30mila firme ad una petizione che chiede al Comune di Reggello, alla Regione e al Mibact di "tradurre in realtà la naturale vocazione museale del Castello di Sammezzano senza che sia sacrificata per fini di puro profitto".