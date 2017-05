Eurovision2017: pronti allo spettacolo con la prima semifinale

In attesa di vedere sul palco di Kiev Valentina Monetta e Jimmie Wilson, questa sera lo spettacolo di musica con la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2017

Una festa. Colorata, musicale, internazionale. Tra poco i microfoni sul palco dell'International Exhibition Centre di Kiev, in Ucraina, si accenderanno. 42 Paesi in gara, una lunga serie di artisti e tre grandi serate. Alle 21 la prima semifinale durante la quale si esibiranno 18 Stati, dalla Svezia fino alla Lettonia. Questa sera tutti canteranno in inglese, tranne il Portogallo. L'obiettivo è guadagnarsi il posto nella finale del 13 maggio.



Per i musicisti che rappresentano San Marino questi sono giorni di prove. Valentina Monetta e lo statunitense Jimmie Wilson porteranno la loro “Spirit Of The Night”. Per ascoltarli bisognerà aspettare la seconda semifinale dell'11 maggio. Tra i più difficili avversari – se così si possono chiamare - c'è l'Italia con Francesco Gabbani e “Occidentali's Karma”.



Quest'anno all'Eurovision si celebra la diversità, come recita lo slogan: “Celebrate Diversity”. Un segnale di cooperazione e di amicizia tra culture e artisti diversi, ma anche di apertura verso ciò che è considerato 'differente'. Per RTV l'evento sarà commentato da Lia Fiorio e Gigi Restivo. Con l'edizione 2017 per loro arriverà il record per numero di serate commentate da conduttori italofoni.



Mauro Torresi