MORO a 39 anni dalla morte raccontato da BALZONI

La Fondazione Santo Marino ha promosso la presentazione pubblica a Domagnano del libro ALDO MORO IL PROFESSORE scritto da Giorgio Balzoni a 100 anni dalla nascita dello statista

Il 9 maggio ricorre il 39 anniversario della uccisione del presidente Moro per mano delle Brigate Rosse dopo 55 giorni di tragica prigionia. Ricordare ALDO MORO serve a far luce sul personaggio, non solo statista e politico democristiano, soprattutto l'apprezzato docente universitario amatissimo dai suoi studenti e padre di famiglia, amico di tanti. Uno di questi è proprio l'ex giornalista del POPOLO e per anni VICE DIRETTORE del TG1, Giorgio Balzoni, introdotto e invitato in Repubblica per l'occasione da Renato Di Nubila. Balzoni ha scritto un testo di memorie, testimonianze e inediti, intitolato proprio IL PROFESSORE stampato da LA STORIA .

La democrazia tutela delle minoranze non certo demagogia della maggioranza. L'dea del potere basato sul valore primo della persona sempre al centro. Realismo moderno del riformista cattolico contro ogni pessimismo della reazione. “Il professore” curiosi di tutto aperto ai giovani coi quali condivideva passioni e interessi.

Nel video l'intervista a GIORGIO BALZONI, giornalista e scrittore