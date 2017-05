A scuola di business online con i corsi di Web Marketing del Cfp

Al via, fino all'8 giugno, i nuovi corsi di Web Marketing organizzati dal Centro di Formazione Professionale in collaborazione con la Segreteria di Stato al Lavoro. L'obiettivo è quello di avvicinare professionisti e lavoratori in generale al mondo del marketing applicato ad internet, attraverso la conoscenza di nuovi canali di comunicazione digitale, in sostanza quindi gli strumenti e le tecniche per aumentare il business online. Il corso è incentrato su diversi topics: tra questi, come si imposta una strategia marketing su web, l'ottimizzazione per i motori di ricerca, la pubblicità su Google e Facebook, Social Media Marketing, Blogging e tanto altro.