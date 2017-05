Alla Biennale veneziana del dialogo artistico San Marino apre al mondo

Da oggi alla presenza dei rappresentanti di governo l'opening sammarinese alla LVII Mostra d'Arte moderna e contemporanea di Venezia

Torna con l'edizione n°57 la Biennale di Venezia, dal 13 maggio al 26 novembre, anche San Marino, da oggi per 3 giorni, apre il suo trans padiglione insieme alla Cina come nel 2015. Il tema generale è “VivaArteViva” sugli scambi e il dialogo tra 120 artisti di tutte le nazioni del mondo. Il “Friendship Project” sammarinese sarà incentrato su pittura a inchiostro, sculture e installazioni, realizzati da 6 nostri artisti e 5 colleghi cinesi sempre sotto la guida di Vincenzo Sanfo. Alla prima vernice della preapertura di Palazzo Giustiniani sono presenti dalla mattinata il Segretario alla Cultura Marco Podeschi accompagnato dal Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli in rappresentanza delle istituzioni. Inaugurano la esposizione i sammarinesi Priscilla Beccari, Patrizia Taddei e Sisto Righi. San Marino già nel progetto passato di 2 anni fa aveva sperimentato il concetto di PADIGLIONE APERTO proposto quest'anno a tutti i paesi dalla direzione della biennale 2017. Domani sarà la volta delle opere di Marco Tentoni allestite al Centro Culturale Don Orione. Venerdì 12 maggio il vernissage finale della 3 giorni stavolta all'Ateneo Veneto dove espongono, invece, Giancarlo Frisoni e Giovanni Giulianelli.

fz