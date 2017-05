Eurovision 2017, sul palco di Kiev Valentina e Jimmie appaiono molto affiatati

E' la giornata delle jury rehearsals, le prove davanti alle giurie che assegnano il 50% del voto finale

Ultime prove a Kiev prima della seconda semifinale di domani, che vede impegnati per San Marino Valentina Monetta e Jimmie Wilson. Questa sera si sono esibiti davanti alle giurie che assegnano il 50% del voto.



Si divertono, ridono, rilasciano interviste, ballano coi fans aspettando di entrare con le altre delegazioni, mentre incredibilmente inizia a nevicare. Valentina e Jimmie sono tornati all'International Exhibition Centre per la prova più importante, la Jury Rehearsal, con le giurie che, già in questa fase, assegnano il 50% del voto finale. La delegation area, dove sono stati allestiti i camerini degli artisti, è come sempre vivace. Qui Valentina e Jimmie sono col rappresentante dell'Irlanda, Brendan Murray.

Sul palco il duo va spedito, raccoglie consensi e applausi e fa ballare tutti. E' il ritorno di Valentina Monetta all'Eurovision, e di Ralph Siegel come autore.

Jimmie Wilson è nato a Detroit, dove vive una numerosa comunità sammarinese: quando lo ha saputo, ci ha detto, ha quasi pensato a un segno del destino.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Valentina Monetta e Jimmie Wilson