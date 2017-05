Eurovision 2017: Valentina e Jimmie intervistati dalla tv pubblica di Kiev

Atmosfera tranquilla e rilassata in attesa della semifinale di giovedì. Dalla prima serata passano Portogallo, Belgio, Svezia

Valentina Monetta e Jimmie Wilson si preparano alla seconda semifinale di giovedì, quando San Marino sarà chiamato sul palco. Questa mattina intanto sono stati intervistati dalla tv pubblica ucraina.



Si respira un'aria tranquilla, familiare, nella delegazione di San Marino che si prepara alla semifinale di giovedì. Valentina e Jimmie, a Kiev già da una settimana, appaiono rilassati e fiduciosi.

Hanno assistito alla prima semifinale dello Eurovision Song Contest insieme, facendosi coinvolgere dai brani più scatenati, come quello della Moldavia, sia da quello d'atmosfera per eccellenza, il Portogallo, con Salvador Sobral dato tra i favoriti.

E il Portogallo è passato senza alcuna difficoltà, insieme a Grecia, Polonia, Azerbaijan, Moldavia, Armenia, Cipro, Australia e Belgio, oltre all'immancabile Svezia.

Questa mattina sveglia presto, per partecipare al programma mattiniero di Kiev TV, la televisione pubblica ucraina, ricavata in un antico edificio. Nonostante gli spazi angusti, non manca nulla, gobbo compreso. Valentina e Jimmie sono riusciti a far cantare e ballare anche i presentatori, hanno parlato di San Marino e invitato il pubblico a votare per loro, con la loro prorompente carica di simpatia.

Questa sera la prova più importante, con le giurie: si assegna il 50% del voto.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Valentina Monetta e Jimmie Wilson