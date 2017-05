Impressionisti americani "cinematografici"

Appuntamento del mercoledì cinematografico sammarinese con IL GIARDINO DEGLI ARTISTI la grande arte in sala proposta dagli Istituti Culturali sull'Impressionismo americano al CONCORDIA

La scuola francese impressionista si trasferisce oltreoceano a fine Ottocento varca le soglie della storia per divenire immaginario popolare e artistico anche in America grazie a un mercante d'arte, che esporta 300 dipinti di Claude Monet e Giverny, tra gli altri. Il docu-film della Nexo per la regia di Phil Grabsky esalta, al cinema, il “GARDEN MUVEMENT” statunitense in una festa per gli occhi, che tocca il cuore ben oltre la maniera del pennello, entra nel cervello facendo dei pensieri, fotogrammi artistici, ad alta tecnologia. Paesaggi epici e narrazioni poetiche s'intrecciano con la critica d'arte militante in video, per la gioia di chi ama nell'ordine: pittura, fotografia e cinema; l'umano molto umano, ben oltre l'uomo...

fz