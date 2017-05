“La tratta - antico mestiere del mare” diviene itinerante

Si chiude al Museo della Marineria di Cesenatico la mostra fotografica di Marina Carlini. Già in programma nuove destinazioni espositive, dalla Bosnia all'Albania

Scatti che sono frutto di un progetto nato due anni fa, elaborato da chi ama la fotografia, quanto il mare. Marina Carlini, artista milanese che da anni vive a Cesenatico, riporta la fisicità così come i colori e le emozioni della tratta, rivivendo insieme ai protagonisti l'antica tecnica di pesca che proprio la cittadina della Riviera Romagnola ogni anno rievoca. Un rito che richiama centinaia di turisti tenendo, insieme, viva una tradizione. Successo per la mostra allestita al Museo della Marineria e, insieme al Museo e alla rivista Atlantis, il via a un progetto per rendere l'esposizione itinerante.

