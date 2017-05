"The Great European Disaster Movie” per la festa dell'Europa

Serata dedicata alla festa dell'Europa, ieri, con il film “The Great European Disaster Movie” di Annalisa Piras e Bill Emmott, che indaga i possibili effetti di uno smembramento dell'UE, con particolare riferimento al ruolo dei movimenti indipendentisti e dei nazionalismi. Proiezione accompagnata da un momento di dibattito e riflessione, in un evento voluto dal Punto Europa San Marino, sportello informativo sull'UE, curato dal Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino.