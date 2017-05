Biennale di Venezia secondo giorno dell'opening sammarinese con il Segretario Zanotti

Continua la partecipazione della Repubblica nella partnership con la Cina

Alla 57^ Biennale D'Arte Moderna e Contemporanea di Venezia, che inaugura ufficialmente sabato 13, San Marino partecipa come 2 anni fa con il suo “padiglione aperto” in 3 diverse location. Propone una “Friendship Project” con la Repubblica popolare cinese. Pittura a inchiostro e tecniche miste, sculture e installazioni, sotto la direzione artistica di Vincenzo Sanfo. 11 gli artisti dei 2 paesi 6 sammarinesi e 5 provenienti da altrettante zone culturali cinesi. Ieri La prima esposizione nell'opening preparatorio dei primi 3 artisti sammarinese presso il liceo artistico veneziano. In mattinata a Palazzo Rota presentato il gemellaggio SAN MARINO-CINA con il lavoro ispirato a Heminguay nella personale di grafica e scultura firmata da Lee Kuang-Yu. Presenti all'evento i rappresentanti della Repubblica di San Marino con la delegazione guidata dal Segretario di Stato agli Interni, Guerrino Zanotti insieme al responsabile degli Istituti Culturali Paolo Rondelli. Nel tardo pomeriggio al Centro culturale Don Orione espone il nostro Marco Tentoni artista poliedrico insieme ad altri 2 colleghi cinesi. Venerdì 12 maggio il vernissage finale della 3 giorni all'Ateneo Veneto sempre in partneship esporranno Giancarlo Frisoni e Giovanni Giulianelli in collaborazione con Zhao Wumin molto noto nel suo paese. Tema generale della manifestazione è “VivaArteViva” sugli scambi e il dialogo tra 120 artisti di tutte le nazioni del mondo. San Marino apre così il dibattito creativo con la sua comunicazione multipla nel dialogo tra “Titani”: una Grande Nazione orientale e la piccola storica Repubblica europea.

fz