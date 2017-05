Eurovision 2017, San Marino chiamato tra i finalisti nell'ultima simulazione: prova convincente

Nella stessa semifinale di Valentina e Jimmie anche Imri, da Israele: "Amo la vostra canzone"

Alla prova davanti alle giurie, ieri sera a Kiev, San Marino è stato chiamato in finale per simulazione. C'è fiducia nella delegazione per la semifinale di questa sera.



E' un lungo cammino quello che porta sul palco di Kiev 2017, in tutti i sensi. Dopo il consueto make up, cui Valentina Monetta si sottopone pazientemente, con un look ancora diverso rispetto al pomeriggio, insieme a Jimmie Wilson e ai coristi vengono chiamati ad effettuare l'ultima prova, davanti alle giurie. E per arrivarci si procede a vere e proprie tappe. Dal verde al rosso, per microfonare gli artisti e dar loro gli ultimi ritocchi prima di lanciarli sul palco dell'Eurovision.

Nella stessa semifinale di San Marino anche Israele, che si presenta con Imri, corista nelle due passate edizioni ed ora leader, col brano “I feel alive”.

La prova di Valentina Monetta e Jimmie Wilson è convincente e fluida: lo stesso non può davvero dirsi per altri artisti, palesemente fuori forma. Al termine della simulazione, San Marino viene chiamato tra i finalisti. In attesa della gara vera e propria.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Imri cantante Israele