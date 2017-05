Eurovision 2017, seconda semifinale aperta a Kiev: nessun Paese sembra favorito

Valentina Monetta ha scelto il look definitivo. Jimmie Wilson: "Sono nervoso ma elettrizzato"

Siamo arrivati alla seconda semifinale dell'Eurovision, quella che vede impegnata San Marino. Valentina ha scelto il suo look definitivo e Jimmie si dice “nervoso ma elettrizzato”.



Dopo tante prove e cambiamenti, ecco il definitivo abbigliamento scelto da Valentina Monetta per la gara ufficiale. Lei e Jimmie Wilson, tra una foto coi fans e l'altra, hanno concluso le prove ed ora resta solo la competizione.

Siamo andati in sala stampa, nella press area, per ascoltare un po' di pareri anche dai colleghi italiani che seguono l'Eurovision Song Contest, e sapere soprattutto cosa ne pensano della canzone di San Marino.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Valentina Monetta e Jimmie Wilson; Simone Zani Radio 2 Laghi; Michele Imberti e Cristian Scarpone Eurofestivalnews Italia