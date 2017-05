Eurovision 2017: San Marino eliminato nella seconda semifinale

Nonostante l'ottima performance di Valentina Monetta e Jimmie Wilson non c'è stato l'atteso passaggio in finale

Niente da fare. San Marino non riesce a superare l'ostacolo per arrivare alla finale di sabato 13 maggio dello Eurovision Song Contest 2017. "Spirit of the night", brano firmato da Ralph Siegel e ottimamente interpretato da Valentina Monetta e Jimmie Wilson, nonostante abbia fatto ballare tutti all'International Exhibition Centre, è stato eliminato.

Valentina e Jimmie hanno reagito benissimo, uscendo dalla green room, dov'era presente anche il Direttore generale della San Marino Rtv Carlo Romeo, a testa alta, ballando e cantando felici, come hanno sempre fatto in questi giorni di permanenza a Kiev. Non hanno nulla da rimproverarsi, la loro performance è stata impeccabile e accattivante. Non è bastato. Ma i fans potranno vederli di nuovo dal vivo il prossimo 20 luglio, in un concerto a San Marino.

In finale passano Bulgaria, Bielorussia, Croazia, Ungheria, Danimarca, Israele, Romania, Norvegia, Olanda e Austria.



Francesca Biliotti