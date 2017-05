Eurovision 2017: “Spirit of the night” non va in finale

Avventura finita per San Marino all'Eurovision Song Contest 2017 di Kiev. Valentina Monetta e Jimmie Wilson, che rappresentavano lo Stato col brano “Spirit of the night”, non hanno passato la semifinale e sono stati eliminati, non senza un pizzico di sorpresa, poiché sul palco avevano dato vita ad un'ottima performance, di grande impatto che non aveva mancato di suscitare il giusto entusiasmo anche tra gli addetti ai lavori e ai fans. Valentina e Jimmie però non hanno perso il loro sorriso, “la musica non è competizione, siamo finalisti comunque perché ci siamo divertiti tantissimo”, ci ha detto Valentina che è sempre apparsa allegra, a suo agio, sul palco e fuori. A pesare sul risultato finale, forse anche il fatto che l'Italia non poteva votare in questa semifinale, bensì nella prima, di martedì. I voti degli italiani avrebbero sicuramente fatto comodo. E a proposito di Italia, da oggi sul palco c'è Francesco Gabbani e la sua “Occidentali's Karma”, data ancora per favorita da tutti i bookmakers per la vittoria finale. La serata conclusiva andrà in onda domani.



Da Kiev, Francesca Biliotti