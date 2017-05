Galleria Arzilli: secondo incontro con "Col-lezioni d'arte"

Continua il calendario degli incontri alla Galleria Arzilli. Il tema dell'incontro è stato il paesaggio, archetipo, rivoluzionario e retorico al tempo stesso. Il critico d'arte Silvia Arfelli, direttore dell'agenzia "La Maya Desnuda" ha analizzato l'olio su tela "Casa del Madonnone" del 1932 di Ottone Rosai, "Luglio" di Arturo Tosi, Le opere di Paul Cézanne esposte alla Biennale di Venezia del 1920 lo convincono a dedicarsi al paesaggio, soprattutto lombardo e ligure. Raccontato anche "Forte dei Marmi" di Carlo Carrà del 1960. Nelle circa quaranta estati trascorse in questi luoghi, dal 1926 in poi, l’artista realizzò oltre 300 dipinti che hanno come soggetto scorci della Versilia.



Valentina Antonioli