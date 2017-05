San Marino eliminato da Kiev 2017, Valentina Monetta: "La musica non è competizione"

La sammarinese, in coppia con Jimmie Wilson, non ha perso il buonumore. L'Italia poteva votare solo martedì scorso: anche questo ha influito

Avventura finita per San Marino all'Eurovision Song Contest 2017 di Kiev. Il duo composto da Valentina Monetta e Jimmie Wilson non passa per la finale. “Siamo finalisti comunque”, le loro prime parole dopo l'eliminazione.



Gli “spiriti della notte” Valentina Monetta e Jimmie Wilson non perdono il buonumore, escono dal palco dell'Eurovision a testa alta, sorridenti e allegri, come lo erano stati per tutta la giornata. Certo, un po' di malumore c'è, inutile nasconderlo.

La canzone di San Marino piaceva, in sala stampa è stata ballata, applaudita e cantata. Anche la presenza, a Kiev, del Direttore generale della San Marino Rtv Carlo Romeo, vicino al duo anche sul palco, sembrava di buon auspicio. Ma niente da fare. Forse, a pesare sull'esito finale, anche i mancati voti dell'Italia, che ha potuto esprimersi solo nella prima semifinale, martedì scorso.

“La musica non è competizione”, sono le belle parole di Valentina. Il duo tornerà ad esibirsi dal vivo, il prossimo 20 luglio, in un concerto a San Marino.

Passano il turno l'Olanda, con il suo trio tutto femminile, la Bulgaria, data ora per favorita anche per la vittoria finale, lo yodel della Romania, Austria, Israele. A sorpresa passano Croazia, Bielorussia e Ungheria. Eliminata anche la Macedonia, ma la cantante sarà contenta comunque, ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta eurovisiva.

Sulla vittoria finale, scommettitori e maghi del pronostico puntano ancora sull'Italia, ma occhio al Portogallo, che la tallona.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Alessandro Capicchioni, capo delegazione San Marino; Valentina Monetta e Jimmie Wilson