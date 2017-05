Eurovision 2017, il Direttore di Rtv Carlo Romeo: "Non è detto che parteciperemo ancora"

"E' un'organizzazione che tende a favorire le Big Five, le nazioni più grandi; se siamo destinati a non partecipare alla finale occorre ripensare tutto"

Il Direttore generale della San Marino Rtv Carlo Romeo, a Kiev per seguire da vicino i nostri artisti, Valentina Monetta e Jimmie Wilson che hanno rappresentato San Marino all'Eurovision, traccia un bilancio su questa edizione: “E' un'organizzazione che tende a favorire le grandi nazioni, Big Five come vengono chiamate. Visti anche gli impegni economici che comporta la partecipazione, non è detto che parteciperemo l'anno prossimo".