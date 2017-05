Eurovision 2017, la finalissima: sarà sfida all'ultimo voto tra Italia e Portogallo

Gabbani, dato per favorito da settimane, sente la responsabilità. Sobral ci ha detto di avere un amico a San Marino

Questa sera la finalissima dell'Eurovision Song Contest. L'Italia, data per favorita, si è fatta raggiungere dal Portogallo nei pronostici. Abbiamo sentito i due interpreti principali.



Ma sarà davvero l'anno della scimmia? E non parliamo di zodiaco cinese, ma di quella che accompagna Francesco Gabbani sul palco dello Eurovision Song Contest.

L'Italia da settimane è data per favorita e Francesco sa bene di avere il pronostico dalla sua.

Gli scommettitori nelle ultime ore hanno invece cambiato favorito, puntando sul Portogallo. Salvador Sobral ha studiato in Italia. Ci ha detto di avere anche un amico a San Marino. La sua è “uma cançäo” , una canzone tra il fado pop e la bossanova, certo inusuale per l'Eurovision.

Ha tutta l'aria di una finale Italia-Portogallo insomma. A meno che tra i due litiganti non la spunti un outsider, come ad esempio il giovanissimo bulgaro, 17 anni appena. Stasera sapremo.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Francesco Gabbani, Italia; Salvador Sobral, Portogallo