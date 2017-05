Fatima: la Diocesi San Marino Montefeltro celebra il centenario apparizione

Questa sera i cattolici di San Marino e del Montefeltro celebrano un momento di spiritualità particolarmente importante nel centenario di Fatima. Dalle ore 15 fino alle ore 20, gruppi, associazioni, movimenti e semplici fedeli si susseguiranno “a staffetta” per una preghiera ininterrotta al Santuario Internazionale del Cuore Immacolato di Maria in Valdragone. Dopodichè centinaia di persone confluiranno per l’atto conclusivo: la Messa concelebrata dal Vescovo con tutti i sacerdoti, processione aux flambeaux e atto di consacrazione della Diocesi, delle parrocchie, delle famiglie alla Madonna.