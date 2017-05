Eurovision 2017: vince il Portogallo, amara delusione per l'Italia, solo sesta

Salvador Sobral e la sua "Amar pelos dois" premiato sia dalle giurie che dal televoto

E' il Portogallo di Salvador Sobral ad aggiudicarsi la vittoria dell'Eurovision Song Contest 2017 di Kiev. "Amar pelos dois", il titolo del brano cantato totalmente in portoghese, ha ricevuto il massimo dei voti sia dalle giurie di qualità che dal televoto, e non ha mai abbandonato la vetta della classifica. Chiude con 758 punti, solitario. Per il Portogallo si tratta della prima vittoria in assoluto, il suo miglior piazzamento, nel 1996, era stato un sesto posto.

Sesto posto che invece occupa, non senza delusione, l'Italia di Francesco Gabbani, che non è stata premiata dalle giurie. Nemmeno il televoto è bastato a risalire la china, con 334 si fa superare dalla Svezia, che chiude quinta, dal Belgio, quarto, dalla Moldavia, terza, e dalla Bulgaria, che finisce seconda.



Francesca Biliotti