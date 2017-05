Rimini: torna la "reunion" che raduna centinaia di harleysti

Una due giorni per l' evento dedicato agli appassionati delle due ruote e organizzato dalla segreteria organizzativa e commerciale di Centro Congressi SGR in collaborazione con MAC (Motociclette Americane Harley & Indian Club).

Erano in tanti gli appassionati di motori che ieri si sono dati appuntamento in Piazzale Fellini per ammirare le moto 'customizzate', passeggiato tra gli stand e ballato sulle note di musica country e rock. Tanti gli spettacoli anche animano questa tre giorni dedicata a i motori.