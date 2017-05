Eurovision 2017: Portogallo vince per giurie e pubblico, anche San Marino gli ha dato il massimo

Salvador Sobral porta a casa il trofeo con una canzone scritta dalla sorella, come ha raccontato ai microfoni di San Marino Rtv

Chiusa l'edizione di Kiev dell'Eurovision Song Contest. Vince il Portogallo, votato da giurie e pubblico. Delusione per l'Italia che termina sesta.



Pronostici in parte rispettati. Il Portogallo, che nelle ultime ore aveva prepotentemente preso forza e infine conquistato i bookmakers, che lo davano favorito, si è aggiudicato la sua prima vittoria in quasi 50 anni di partecipazioni all'Eurovision con 758 punti.

“Amar pelos dois”, interpretato da Salvador Sobral, è piaciuto sia alle giurie di qualità, anche quella di San Marino ha dato il massimo dei voti, che al pubblico. Un brano scritto da Luisa, sorella di Salvador, come lui stesso ci aveva raccontato.

E invece ce l'ha fatta, dopo 10 anni ha vinto una canzone non in lingua inglese, e soprattutto, da due anni a questa parte, ha vinto un brano che certo si allontana parecchio dai canoni così tipicamente eurovisivi, come l'Ucraina l'anno scorso.

E l'Italia? Nonostante il grande affetto dei fans, i pronostici e l'ottima performance sul palco di Kiev, Francesco Gabbani chiude sesto, e si consola col premio assegnatogli dalla stampa. Alle giurie non è piaciuto, solo Albania e Malta gli hanno dato il massimo, anche San Marino si è limitato a 3 punti. Nella classifica finale secondo posto per Bulgaria, terzo per la Moldavia. Ultimi due posti a Germania e Spagna.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Salvador Sobral cantante Portogallo vincitore Eurovision 2017