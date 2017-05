Fatima: oltre 2mila fedeli alle celebrazioni a Valdragone

Un evento fortemente religioso, ma con una connotazione sociale per i temi della preghiera. Ieri i cattolici di San Marino e del Montefeltro, oltre 2mila, hanno vissuto un momento di spiritualità importante nel centenario di Fatima culminato con la S.Messa nel Santuario Internazionale del Cuore Immacolato di Maria a Valdragone concelebrata dal Vescovo con tutti i sacerdoti. Poi processione con le fiaccole e atto di consacrazione, fortemente sentito, della Diocesi, delle parrocchie, delle famiglie alla Madonna.

Quello che era all’inizio semplicemente uno dei punti del programma della Diocesi è diventato forse il più importante evento di questi ultimi anni per il favore e l’accoglienza che l’iniziativa ha trovato tra la gente. Dai borghi delle valli del Montefeltro sono arrivati pullman di pellegrini.

Tra i motivi centrali della preghiera, l’urgenza della pace, la difesa della vita, l’educazione dei giovani. Nel pomeriggio gruppi, associazioni, movimenti e semplici fedeli insieme per una staffetta di preghiera.



VA