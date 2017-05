Reggenza: udienza per una delegazione delle Soroptimist di Catania, club gemellato con San Marino

Unite dalla stessa patrona: Sant'Agata. A seguito del gemellaggio tra il Club Soroptimist di Catania e quello di San Marino, nato il 5 febbraio scorso, una delegazione delle socie siciliane è stata ricevuta in udienza ufficiale dai Capi di Stato.

L'appuntamento istituzionale segue la vista in Sicilia di un nutrito gruppo di Soroptimiste sammarinesi che sono state guidate alla scoperta dei tesori di Catania inclusa la Biblioteca URSINO RECUPERO ricca di testimonianze antichissime relative anche alla Santa Agata. Al suo interno non sono mancate testimonianze provenienti anche da San Marino: francobolli, monete e annulli postali.

L’ impegno dei due club sarà rivolto alla realizzazione di progetti condivisi e a sostegno dei più deboli.

"Costante dedizione per le iniziative più nobili" ha sottolineato il Segretario agli Esteri Renzi. Anche la Raggenza ha sottolineato la capacità del club di misurarsi con questioni di grande importanza e di "portare il proprio fattivo contributo per la costruzione di una comunità più solidale".



