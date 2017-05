Roma: Emilia Romagna nella mostra dedicata ai Borghi Storici Marinari delle Regioni italiane

“Ai confini della Meraviglia”, la mostra evento ospitata fino al 9 giugno prossimo a Roma, presso le Terme di Diocleziano

Dai canali del delta al porto leonardesco di Cesenatico, passando per il centro storico di Cervia e per gli antichi magazzini del sale. Dall’appenninica Fiumalbo a Busseto fino alle colline di San Leo, San Giovanni in Marignano e Rocca San Casciano. Sono questi alcuni dei 58 borghi dell’Emilia-Romagna che costituiscono un vero e proprio italian life style che si snoda in uno straordinario circuito di grande bellezza lungo l’antichissima romana via Emilia e che tocca pianure, valli e Appennino dal piacentino fino alla Romagna. Borghi che hanno sfilato in passerella a Roma insieme alle altre località di pregio del Paese, alle terme di Diocleziano nella mostra “Ai Confini della Meraviglia”, che ha aperto al pubblico sabato 6 maggio.

L’esposizione al museo delle Terme di Diocleziano prevede anche animazioni giornaliere da parte delle Regioni e associazioni: tre saranno le giornate in cui l’Emilia-Romagna, con i suoi borghi, sarà protagonista. Ieri, sabato 13 maggio, nell’ambito della Giornata dei borghi storici marinari italiani, sono stati rappresentati dal museo della Marineria di Cesenatico i borghi marinari della costa romagnola. Sabato 3 giugno sarà la volta dei 21 borghi della Valmarecchia e della Valconca, con una giornata dedicata alle Terre dei Malatesta e dei Montefeltro, mentre la giornata conclusiva dell’esposizione, venerdì 9 giugno, vedrà protagonista l’Emilia-Romagna con tutti i suoi 38 borghi certificati, che saranno presenti con il coordinamento di Anci regionale. Nel video l'intervista a Laura Schiff, organizzatrice mostra “Ai confini della Meraviglia”



VA