15 maggio 1928: Topolino e Minni debuttano insieme nel mondo dei cartoni animati

Mickey Mouse, Topolino per il pubblico italofono, debutta per la prima volta nel 1928, insieme alla sua storica compagna d'avventure Minnie, nel cortometraggio animato "L'aereo impazzito" (Plane Crazy), diretto da Walt Disney e Ub Iwerks. Il corto nacque come film muto e gli venne data una proiezione di prova al pubblico di cinema il 15 maggio 1928, ma non riuscì a trovare un distributore.

Nello stesso anno, Disney distribuì il primo cartone animato sonoro di Topolino, Steamboat Willie, che fu un enorme successo. A seguito di questo grande apprezzamento, "L'aereo impazzito" venne distribuito dalla Celebrity Productions come un cartone animato sonoro il 17 marzo 1929.