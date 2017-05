16 maggio 1929: consegnati per la prima volta i premi Oscar



A Los Angeles, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards, i primi premi cinematografici della storia. La società organizzatrice è l'Academy of motion picture and sciences, costituita da gente del mondo del cinema: il 22% dei votanti è rappresentato da attori. Sono i tempi della Depressione e né l'economia, né il cinema attraversano un buon momento: la cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti, in gara solo film americani e muti. Vengono consegnati 12 premi. Le magiche statuette aprono così la strada allo star system.