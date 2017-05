San Marino - Israele: al Kursaal l’evento musicale “Birds & Guitars”

In occasione delle celebrazioni in Repubblica per i 69 anni dell'Indipendenza dello Stato di Israele, al Kursaal si è tenuto - alla presenza dei Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio - il concerto di Mika Sade, artista internazionale di origini israeliane, con il suo nuovo album dedicato a “Birds & Guitars”. Canti e musiche che combinano armoniosamente suoni prodotti da differenti strumenti a corda fra cui il contrabbasso, le chitarre e in particolare l’ukulele, divenuto parte integrante del percorso musicale dell’artista. Il concerto - appuntamento musicale ormai consolidato quale importante evento culturale nell’agenda bilaterale - è promosso dall’Ambasciata israeliana in collaborazione con la Segreteria di Stato agli Esteri e il supporto della Camerata del Titano. Nel corso dei colloqui istituzionali di ieri sono stati affrontati temi relativi al contesto internazionale e alla collaborazione presso gli Organismi multilaterali, nonché argomenti propri del rapporto bilaterale. San Marino, ha sottolineato il segretario agli Esteri Renzi, guarda con molto interesse allo Stato ebraico, punto di riferimento importante in molti settori. Offerta da parte israeliana la disponibilità a condividere le esperienze nel campo dello sviluppo, delle nuove tecnologie e nelle questioni legate alla cyber-sicurezza.