Il ROTARY per la CORALE (omaggio al M° Giacomini)

Cerimonia ufficiale rotariana per il premio artistico dell'anno a un sammarinese eccellente

Premio Rotary per la professionalità andato quest'anno al M° Fausto Giacomini per la sua attività in campo musicale e della direzione artistica. Il musicista e direttore d'orchestra da oltre 25 anni guida la più antica e longeva realtà canora sammarinese, la CORALE, fondata dal compianto Cesare Franchini Tassini. La motivazione rotariana ne riconosce i traguardi raggiunti e i meriti nelle arti. L'onorificenza arriva dopo il prestigioso concerto domenicale in Pieve per il Centenario di Fatima e la consacrazione della diocesi a Maria. Giacomini ha diretto magistralmente la Corale sammarinese sullo Stabat Mater di Jenkins entusiasmando il pubblico e i cittadini presenti davanti ai rappresentanti delle istituzioni e della chiesa. Durante la serata del Club animata dai soci la toccante proiezione dei brani diretti in onore di papa Benedetto XVI in Pieve per la visita pastorale del 2011. Storia e cultura musicali si intrecciano con i valori fondanti del Rotary in un premio che onora tutti i sammarinesi.

fz



Vai al comunicato integrale