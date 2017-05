MOBILITY CARD sammarinese

Presto un nuovo servizio per agevolare le persone con disabilità aperto il concorso per studenti del Design triennale e magistrale

Segreterie di Stato alla Sanità e al Turismo con l'Università per la creazione di una Mobility card secondo le priorità della Convenzione ONU su accessibilità ai diritti umani di libertà senza produrre discriminazioni tra gli individui nella sfera personale. Servizi, informazione, comunicazione anche in ambito sportivo, della cultura e del tempo libero: insomma, la piena libertà realizzabile sul territorio.

Un mondo a misura di tutti frutto di un progetto. Una buona idea che riassuma in una CARD tutta la MOBILITA' possibile e fruibile da chi ha diverse abilità, speciali. La Repubblica si dota di un documento pubblico certificato rilasciabile a cittadini, residenti e ospiti disabili. Una semplice tessera che apra ogni porta a chi in genere sta alla finestra o addirittura fuori... Spazio ai giovani che studiando rendono creativa la solidarietà con il Design d'avanguardia del nostro Ateneo.

fz