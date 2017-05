Radioamatori San Marino per la prima volta al Radiant Expo di Milano

L'associazione Radio Amatori San Marino sarà presente - per la prima volta - con un proprio stand espositivo alla 77^ edizione di RADIANT EXPO – Rassegna di Elettronica, Informatica e Radiantismo che si tiene nei padiglioni fieristici del Parco Esposizioni Milano Novegro. Uno degli eventi espositivi più rilevanti nel panorama radiantistico, in italia e all’estero. Dal 28 al 29 maggio.



Lo stand dell'Associazione sarà allestito con l’obiettivo di dare diffusione informativa circa le sue attività e per testimoniare l’impegno di A.R.R.S.M. nella rete di protezione civile nazionale, nonché diffondere materiale informativo e promozionale turistico di presentazione del nostro territorio.



Lo stand 14B si trova all’interno degli spazi dedicati alla celebrazione del 90’anniversario della fondazione di ARI, Associazione Radioamatori Italiani.