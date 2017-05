LA TENEREZZA secondo GIANNI AMELIO anche a SAN MARINO

Il film d'essai della settimana sammarinese è un dramma napoletano sull'amore che salva dalla solitudine

LA TENEREZZA è LA TENTAZIONE DI ESSERE FELICE (titolo del romanzo di Enzo Marone soggetto del film) e ha a che fare più con la letizia che con l'amore terreno, umano. Un mondo di individui fragili che diventano persone forti proprio grazie alla tenerezza verso gli altri (papa Francesco direbbe l'altro, magari con la L maiuscola) secondo Amelio, che ha citato il pontefice, tutti i suoi personaggi anche al femminile sono in parte autobiografici soprattutto il protagonista LORENZO (Renato Carpentieri) vecchio notabile in pensione, solo e disamorato dei figli, che si invaghisce della famiglia di vicini dirimpettai ai Quartieri spagnoli in una Napoli dipinta con la luce da Luca Bigazzi. Il dramma della solitudine si trasforma con dolcezza e lentamente (TENEREZZA) in tragedia famigliare con 2 soli sopravvissuti: lui (l'avvocato) e lei in coma irreversibile (la mamma/moglie/donna) più di una figlia... con cui condividere la vita prima della morte o forse la morte a fine vita.

fz

Intervista con Gianni Amelio Regista