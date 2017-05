PRIMATO '017 a CESENATICO: la più lunga catena umana sott'acqua del mondo



l GUINNESS WORLD RECORD 2017 approda a Cesenatico con un primato del mare: la più lunga catena subacquea umana del mondo diventa record d'immersione

Il precedente primato era dei thailandesi che disponendo di fondali, bellezze naturali, clima e habitat ottimali non hanno faticato a sfornare nel 2016 un bel 182 soggetti sott'acqua in muta (bermuda e bikini) per meno di 200 metri scarsi di catena umana. Cesenatico invece ha mobilitato anche tutta la provincia di Cesena convogliando sull'arenile in zona colonie tutti gli appassionati e subacquei del posto per piantare la Bandiera italiana del GUINNESS sul Litorale di Levante. 308 partecipanti, uomini e donne, in 272 metri di lunghezza a ¼ di miglio dal bagnasciuga hanno fatto il primato in catena umana d'immersione per circa ½ ora.

Al termine dell'impresa tutti quanti, insieme ai famigliari, hanno ripulito - è il caso di dire a fondo... - il fondale (appunto) marino cesenaticese per ambire come ogni anno alla Bandiera Blu, d'ordinanza...

fz