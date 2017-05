ROF; la lirica entra nelle aule con il progetto "Crescendo per Rossini"

CRESCENDO PER ROSSINI, progetto multidisciplinare di promozione della lirica che coinvolge 43 classi di 16 Istituti della Provincia di Pesaro e Urbino, per un totale di oltre 1000 studenti. Da quest'anno è esteso anche all'Università di Urbino.



Rossini entra in classe con l' attività multidisciplinare di promozione della lirica promossa dal Rossini Opera Festival, dalla Fondazione e dalle istituzioni locali. Giunto quest’anno alla sua quinta edizione "Crescendo per Rossini", è un progetto didattico-scientifico che coinvolge oltre 1000 studenti di 43 classi della provincia di Pesaro e Urbino. Il percorso, coordinato dalla professoressa Claudia Rondolini, si chiude ad agosto. Gli studenti saranno anche spettatori del melodramma giocoso“La Pietra del paragone”. Nel video le interviste a Elisabetta Tamburello, referente “Crescendo per Rossini”, Sara Lugli, referente progetto "Musica è" Istituto Comprensivo Leopardi, Gianfranco Mariotti, Sovrintendente ROF.



Valentina Antonioli