X-Factor: Fiorello spoilera la nuova giuria

Il ritorno di Mara Maionchi, la new entry Levante e la conferma di Fedez e Manuel Agnelli: ecco la giuria della prossima edizione di X Factor. A 'spoilerarla' è stato oggi Fiorello durante l'ultima puntata di Edicola Fiore. Tra il serio e il faceto, lo showman ha anche annunciato che il protagonista di Gomorra Salvatore Conte morirà. C'è tempo per scoprire se sarà così. Per quanto riguarda i giudici di X Factor, basterà attendere le 13.20 di oggi quando su SkyUno e Tv8 sarà dato l'annuncio ufficiale.