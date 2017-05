BORGO in FLOREA: infiorescenze d'arte nell'antico castello

Torna per il weekend FLOREA la mostra - mercato di piante, fiori ed essenze rare, giunta alla XII edizione. La manifestazione è stata inaugurata ufficialmente dai Reggenti insieme al Segretario al Territorio Augusto Michelotti e al Capitano di Castello Cavalli. Borgo Maggio e Mercatale come un giardino in fiore ospitano quest'anno le esposizioni floreali insieme al Mer-lo il mercato ortofrutticolo a km 0 oltre ai vini del Consorzio sammarinese. Mara Verbena fiorista creativa e ideatrice della kermesse tra natura e infiorescenze apre anche alla cucina naturale con FLOREAT e i piatti dello chef Sartini. Aperta al pubblico la mostra dedicata allo scenografo e pittore genovese Emanuele Luzzati visitata con interesse in mattinata dai Capi di Stato. Convegni e incontri sul paesaggio e la cultura verde fino a domenica sera dimostrazioni artistiche e floreali del team d'arredi e bouquet direttamente dal FESTIVAL DI SAN REMO.

Intervista con MARA VERBENA Fiorista creativa