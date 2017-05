Cannes scopre la parrucchiera "Fortunata" e il nuovo Allen

A Cannes è stato il giorno di Fortunata, la parrucchiera di borgata interpretata da Jasmine Trinca nel film di Sergio Castellitto che dice: 'popolare è una parola molto bella'. Il decano Dustin Hoffman liquida con una battuta il caso che tiene banco al festival di Cannes quest'anno: 'i film Netflix non vanno in sala? Io a casa mia ho un very big screen'. L'attore è protagonista di The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach, già ribattezzato il nuovo Woody Allen, film Netflix in concorso. E Hazanavicius satireggia il mito Godard.