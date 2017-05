"Decollo": San Marino, i ricordi e le esperienze di un rapper nel nuovo singolo di Irol

Nuova fase, nuove uscite discografiche per il rapper sammarinese Irol, dopo Amici. E un nuovo video girato ad alta quota a San Marino

La vita come uno “scarico merci”, i ricordi, le colline, il mare, il monte Titano. Nel nuovo singolo di Irol ci sono il passato, le esperienze e il bilancio della vita di un rapper nel sistema musicale di oggi. Decollo è il titolo dell'ultimo lavoro dell'artista sammarinese, in distribuzione dal 15 maggio.



Per Irol questa è una nuova fase di carriera, dopo l'esperienza di Amici. Il video di Decollo è stato girato all'Aeroclub San Marino. E la canzone è un'anticipazione del nuovo album che uscirà a inizio estate. Un disco 'di gruppo' realizzato in collaborazione con il collettivo Kali Black.



Mauro Torresi



Nel servizio, Irol racconta il nuovo singolo e le novità nella sua carriera