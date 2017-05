Associazione San Marino-Italia: Lella Golfo presenta “Ad alta quota: storia di una donna libera”

L’evento, organizzato dall'Associazione San Marino -Italia si svolgerà nella Sala Conferenze del Grand Hotel San Marino, alle ore 18, vedrà la presentazione del libro di Lella Golfo “Ad alta quota: storia di una donna libera”. L’autrice Lella Golfo è una giornalista, scrittrice e imprenditrice italiana, con un passato in politica. Il suo nome è legato alla legge sulle quote di genere, che ha introdotto nei Consigli d’amministrazione e collegi sindacali delle società quotate in borsa e delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche. Lella Golfo è infatti sempre stata molto attiva nella lotta per i diritti delle donne. Nel 1989 ha fondato la Fondazione Marisa Bellisario, www.fondazionebellisario.org che a tutt’oggi presiede con la quale promuove le capacità e professionalità femminili.



Alle 13 La scrittrice sarà ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti.



Il libro costituirà l’occasione non soltanto per discutere sulle “quote di genere” nei Cda ma soprattutto per fare il punto, attraverso l’appassionante storia personale e professionale dell’autrice, sul cosiddetto divario di genere, sul ruolo delle donne, sui loro obiettivi e sui cambiamenti intervenuti dalla cosiddetta emancipazione femminile ad oggi. Con un parallelo alla situazione sammarinese